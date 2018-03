Politie start zoektocht naar baasje van aangereden kat in Veghel

Veghelse schrijft boek over ma­nisch-de­pres­sie­ve vader: 'Hij had geen gemakkelijk leven'

12:00 VEGHEL - Hoe is het om te leven in een gezin met een vader die manisch-depressief is? De Veghelse Thea Nissen (71), van haar vak bibliothecaresse, kan erover meepraten, tegen wil en dank.