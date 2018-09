Politie vindt 22 kilo aan grondstoffen voor speed bij grote verkeerscontrole in Veghel

De politie heeft met automatische nummerplaatherkenning duizenden kentekens gescand op de A50 en de Eerdsebaan. Als een wagen bijvoorbeeld een belastingschuld of een openstaande boete heeft slaat het systeem aan. Dat is 140 keer gebeurd.

Bij één van hen werd er 22 kilo apaan in de kofferbak gevonden. De bestuurder had ook geen geldig rijbewijs en is aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.