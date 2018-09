Raad van State zet streep door bestemmingsplan Rembrandtlaan Veghel, bouwplannen kunnen niet verder

VEGHEL - De gemeente Meierijstad kan niet verder met bouwplannen bij de Rembrandtlaan in Veghel. Na klachten van omwonenden heeft de Raad van State het bestemmingsplan dat daarvoor was gemaakt vernietigd. Buurtbewoners zijn blij dat 'het recht heeft gezegevierd'.

Veghel maakte in 2014 een deal met Heijmans over de bouw van 224 woningen, waarbij de Rembrandtlaan wordt verbreed en een aansluiting vanaf de N279 krijgt in de vorm van een ‘korte haak’. „De Heijmansdeal staat op één, dan komt het vrachtverkeer van de industrie en als laatste de bewoners. Er wordt niet naar ons omgekeken", zeiden eerder buurtbewoners Claus Foederer en Gert-Jan Kanters. Zij vonden de communicatie met de gemeente erg stroef.

De Raad van State was tijdens de rechtszaak al erg verbaasd over de lakse houding van de gemeente Meierijstad bij het vinden van een oplossing voor het almaar toenemende vrachtverkeer op de Rembrandtlaan in Veghel.

De Rembrandtlaan is sinds de openstelling van de A50 afgewaardeerd als doorgaande Rijksweg. Maar denk niet dat omwonenden nu kunnen genieten van een verkeersluwe weg. De drukte daar lijkt alleen maar erger te worden. De gemeente wilde een zogenoemde korte haak (scherpe bocht) aanleggen waardoor het verkeer vanaf de N279 naar de industrieterreinen aan de overkant van het kanaal kan komen en vice versa.