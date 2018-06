Regenboogpad aan Veghelse haven ter inspiratie en tolerantie

‘Met m’n gitaar een draaiorgel bespelen, dat is kicken’

7:00 VEGHEL/TILBURG - Met zijn loeigrote Rhapsody, een draaiorgel dat Bram Stadhouders (1987) met zijn gitaar bespeelt, staat hij begin juli nog op Fabriek Magnifique in Veghel en op North Sea Round Town, als voorproefje op het grote North Sea, later in Rotterdam. Daarna is het wel zo’n beetje afgelopen met Stadhouders’ bijzondere project The Big Barrel Organ.