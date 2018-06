Resten gevonden van opgeblazen hotel Jilesen in Veghel

OPROEP Minder afval moet, maar hoe dan?

6 juni Hoe vol zit je kliko? En hoe braaf sorteert je plastic, groen afval, lege flessen, oud papier en ga zo maar door? Vroeger ging alles op een hoop in de vuilniszak of bak en was het motto 'na ons de zondvloed'. Die tijd is voorbij: afval scheiden moet, of de burger het leuk vindt of niet. En alle gemeenten doen dat op hun eigen manier. En hoe bevalt dat?