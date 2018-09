Rooise spuitauto krijgt plek in museum SIEMei

Verzet tegen Ro­ma-rijtjeshui­zen bij villawijk Scheife­laar II

9:41 VEGHEL - Een groep (toekomstige) bewoners van luxe wijk De Scheifelaar in Veghel zien het absoluut niet zitten dat het woonwagenkampje aan de Nederboekt op die plek wordt omgezet in zes rijwoningen voor de Roma-bewoners. ,,In deze wijk passen geen sociale huurwoningen."