Schrappen banen is voor Sligro een 'logisch' gevolg

MOMfest naar Noordkade en strikt in Therapy? en Claw Boys Claw grote namen

15 oktober VEGHEL - Het festival MOMfest verhuist naar de Noordkade in Veghel. "Het is een kleine stap voor de mensheid maar een grote sprong voor MOMfest", aldus organisor Hans van Hoof met een knipoog. De Monsterhallen aan de Bolstweg in Mariaheide was in januari voor de laatste keer het decor van het festival. Dat was toen met de 25ste keer een jubileumeditie.