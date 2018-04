Sligro heeft nog hinder van dalende omzet Emté

Docs in the City uit Schijndel is nu ook in Veghel te zien

18 april SCHIJNDEL/VEGHEL - Docs in the City uit Schijndel is nu ook in Veghel te zien. De organisatie die documentairefilms vertoont brengt op donderdag 24 mei 2018 de film Another News Story in de NPF-Toren op de CHV Noordkade in Veghel.