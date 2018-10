Sligro waarschuwt voor personeelstekort

De ontslagen vallen dus niet onder de medewerkers in distribuitiecentra. Zowel in binnen- als buitenland neemt de vraag naar personeel in distributiecentra juist toe. Sligro zegt de komende maanden maatregelen te nemen om de capaciteit structureel te verhogen en het bedrijf minder afhankelijk te maken van ,,traditionele vormen van transport en logistiek”. Dat zou ook moeten leiden tot beter beheersbare kosten.

In een tussentijdse bekendmaking van de resultaten meldt Sligro een positieve ontwikkeling in de afzetmarkten waarin het bedrijf actief is. In het derde kwartaal zag Sligro zijn omzet stijgen naar 591 miljoen euro, van 531 miljoen euro een jaar eerder. Dat had onder meer te maken met het mooie zomerweer in juli en augustus, waardoor meer werd verkocht. Het bedrijf gaf geen winstcijfers.