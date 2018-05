Sportieve burgemeester als eerste over nieuwe trimbaan Boerdonk

BOERDONK - Burgemeester Kees van Rooij kwam zondag niet alleen naar de bossen in Boerdonk om een lintje door te knippen. Sportief liep hij als één van de eersten over de nieuwe trimbaan van 't Hurkske.

,,Waar een klein dorp groot in kan zijn." Burgemeester Van Rooij vindt het fantastisch wat er in natuurgebied 't Hurkske in Boerdonk is gerealiseerd.

,,Gezondheid en bewegen worden steeds belangrijker. Hoe fijn is het dan als je in je eigen woonomgeving zo'n prachtige voorziening hebt." Nadat hij, keurig gekleed in pak, het sponsorbord heeft onthuld, snelt hij weg om niet veel later in sportkleding terug te keren. ,,Ik knip graag het lint door, maar ren dan meteen een rondje mee." Stoer, vindt dorpsraadlid Caro Vilier de sportieve daad van de burgemeester. ,,Dat was ook een verrassing voor ons."

Hele klus

Het is een passende en terechte waardering voor de inzet van de vele Boerdonkenaren die betrokken zijn geweest bij de realisatie van de trimbaan. Vilier bekent dat er met de officiële opening een last van haar schouders is gevallen. ,,Het was toch een hele klus." Ruim twee jaar geleden werden de eerste gesprekken opgestart. ,,Onder de Boerdonkse jeugd bleek behoefte aan een uitbreiding van de sportvoorzieningen. Je hebt hier alleen de voetbalclub. Een trimbaan was één van de suggesties", licht Vilier, één van de initiatiefneemsters, toe. Er volgden gesprekken met de gemeente Meierijstad, trimtoestellen werden uitgezocht en - niet onbelangrijk - financiële middelen gevonden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Burgemeester Kees van Rooij, gestoken in sportkleding, knipt samen met Nick Versantvoort het lint van de trimbaan door. © Philip van den Brand

Door zelfwerkzaamheid en sponsoring is men nu tussen de vijf- en zesduizend euro kwijt. ,,Dat bedrag was anders vele malen hoger geweest."



Met zo'n 25 vrijwilligers werd het trimparcours in één zaterdag aangelegd. ,,Dat kon dankzij een perfecte voorbereiding. Iets wat deze groep kenmerkt. Ze zijn zeer gedegen te werk gegaan. Alles klopte", complimenteert dorpsraadvoorzitter Albert Dortmans. ,,Het blijkt wel als jonge mensen iets in hun hoofd hebben, dan wordt het uitgevoerd." Zeker in Boerdonk, waar iedereen klaarstaat om de helpende hand toe te steken.

,,Als mensen iets willen kan er veel", stelt Dortmans, die de houten toestellen prachtig in de natuurlijke omgeving vindt passen.

Echte aanvulling

Ronald Rombout (47) uit Keldonk is één van de vele belangstellenden die onder begeleiding van een sportinstructeur het parcours aflegt. ,,Wij liepen hier al vaak met de hond, dus ik ken het gebied. Het trimparcours is een echte aanvulling. De borden bij de toestellen zijn ook duidelijk. Dat is prettig." Nick Versantvoort (8) uit Schijndel mocht samen met de burgemeester het lint doorknippen. Nu heeft hij dorst. ,,Ik heb alle oefeningen meegedaan", hijgt hij. Bij de burgemeester staat het zweet op het voorhoofd. ,,Het is een prachtig parcours. Knap wat deze groep jonge mensen heeft bereikt. Sporten is belangrijk. Het houdt je fit en scherp. Ik geef graag het goede voorbeeld", reageert hij op de vraag waarom hij meeliep. ,,Ik kom graag nog eens terug, maar dan niet met zoveel publiek erbij."