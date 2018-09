Stalkster Keldonkse voetballer krijgt aller-allerlaatste kans

De vrouw werd in december 2016 veroordeeld na jarenlange belaging van oud-voetballer Paul Jans uit Keldonk en diens ouders. De vrouw overspoelde de voormalige selectiespeler van FC Den Bosch met presentjes, bloemen en briefjes. Nadat Jans verhuisde, richtte de vrouw zich op zijn ouders, in de hoop dat zij haar naar haar grote liefde zouden leiden. ,,Het was beangstigend", verklaarde vader Theo Jans tijdens de rechtszaak. "Je weet niet waar iemand die zo geobsedeerd is toe in staat is. Ik heb er veel nachten van wakker gelegen."