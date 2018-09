Start festiviteiten 100-jaar CHV Noordkade in Veghel

Muzikaal feestje van vijf koren bij D'n Brouwer in Mariaheide

17:12 MARIAHEIDE - Gezien het fraaie weer zou buitenzang leuker zijn geweest maar in de open lucht willen er nog wel eens wat noten verwaaien. En dus streken de vijf koren op de korenmiddag in Mariaheide zondagmiddag zonder probleem neer in de zaal van D'n Brouwer waar ze met zijn allen een muzikaal feestje bouwden.