Taakstraf voor echtpaar uit Zijtaart voor verhuur kelder aan wietkweker

Toon Goorts uit Erp overleden

13 september ERP - Toon Goorts, erelid van de voetbalclub in Erp, is maandag overleden. Goorts is 77 jaar geworden. Zijn wieg stond pal naast het voetbalveld en hij was in vroeger jaren een voetballer met prima voetbalkwaliteiten. Na zijn voetbalcarrière werd Toon samen met zijn echtgenote Luus beheerder van de kantine. Meer dan dertig jaar runden zij de voetbalkantine van RKVV Erp. Goorts ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn inzet.