TOF-ste dirigent Marc van Kessel neemt afscheid

Het komt uiteraard ook doordat ze afscheid nemen van Van Kessel en een afscheidstournee houden. Woensdagavond was de laatste repetitie, een openbare repetitie of te wel het IJsconcert. En die verkoeling was maar wat welkom na het blazen en drummen. En het zicht op al smullende luisteraars.

Vanaf komend seizoen neemt Veghelaar Marc van Kessel bij Phoenix Cultuur de muziekcoördinatie over heel Meierijstad op zich. Die beslissing houdt in dat hij afscheid moet nemen van verschillende orkesten en de helft van zijn trompetleerlingen.

Twee groepen

Daardoor had Van Kessel deze week zowel de laatste repetitie met damesorkest OnverMeidenlijk als TOF. In 1995 begon Van Kessel bij Harmonie Frisselstein als dirigent voor het groot- en het jeugdorkest. "Toen dat jeugdorkest na een jaar of twee te groot werd heb ik dat opgedeeld in twee groepen. Zo ontstond het Opstap- en het Toekomst Orkest." En na al die tijd staat hij nog steeds voor TOF. "Daar ligt ook wel mijn passie. Aan TOF doen iedere jaar nieuwe kinderen mee. Je pakt ze bij de hand en geeft ze vertrouwen dat ze het kunnen. Na een jaar staat er weer een echt orkest."

Dinsdagmiddag was er al een afscheidsborrel voor Van Kessel met zijn dames van OnverMeidenlijk. Net daarvoor hadden ze hun generale repetitie op de theaterbrug op de Noordkade voor Fabriek Magnifique. "En het klonk daar fantastisch. We begonnen met OnverMeidenlijk met 6 dames, nu zitten we al jaren rond de 25. Het mooie van een uniseks orkest is meer gelijkgestemden. Alle neuzen dezelfde kant op. En het is een orkest waar gestudeerd wordt, en hoe je het wendt of keert, dan gaat een orkest vooruit. Dat maakt het aantrekkelijk voor een dirigent, zelfs na 17 jaar."