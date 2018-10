Van Almondestraat symbolisch voor slechte doorstroming Veghel

'Zullen we een rondje lopen door mijn straat?'', vraagt Veghelaar Thijs Quik aan de verslaggeefster. Hij wil aan de hand van zijn straat schetsen wat er loos is met de woningmarkt in Veghel. Omdat hij zich, als 'zomaar een Veghelaar', net als andere senioren in Veghel zorgen maakt. En zo kuieren we op een zonnige dag door de Van Almondestraat in Veghel-Zuid.