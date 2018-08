Van wie is deze 'politieauto'? Veghelse bakkerij gaat met ludiek filmpje op zoek naar eigenaar

Boekel en omgeving is zondag weer toneel van de Tour Open Tractorrit

4 augustus BOEKEL - Boekelaren spreken liever over de TOT-rit als ze het hebben over de Tour Open Tractorrit die ieder jaar in het eerste weekend van augustus, dus ook zondag, in en rond Boekel rijdt. Een stoet van zeshonderd tractors, geen van alle voorzien van een cabine. Dat is de belangrijkste voorwaarde.