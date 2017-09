Veel Poolse en Engelse auto's van de weg gehaald in Veghel: 'Pech, auto weg'

Moet deze 'Jumbo-parodie' 350.000 euro kosten? Vandaag uitspraak over lookalike Verstappen

8:27 VEGHEL - Was het gebruik van een lookalike van Max Verstappen in een filmpje van onlinesupermarkt Picnic een grap of een goed doordachte mediastrategie? En mag je op die manier gebruikmaken van de populariteit van de beroemde Formule 1-coureur? Daarover doet de civiele rechter in Amsterdam woensdag uitspraak.