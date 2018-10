Veghel een stukje schoner door actie NederlandSchoon en gemeente

Het initiatief komt van NederlandSchoon en is onderdeel van hun brede zwerfafvalaanpak 'Flesjes in de bak - zo doen we dat'. Deze campagne is op vier plaatsen in het land van start is gegaan. Naast in Meierijstad, ook in Rotterdam-Noord, Heerenveen én Zaandam. Uiteindelijk moet de aanpak in heel Nederland worden ingevoerd.