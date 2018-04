Veghel viert Koningsdag met de Koran: nieuwe moskee na twintig jaar eindelijk open

Meierij­stad neemt sportsubsi­dies op de schop

23 april SINT-OEDENRODE - De sporttarieven en - subsidies van verenigingen in Meierijstad gaan per 1 januari 2019 op de schop. De verschillen in de oude gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Michielsgestel zijn enorm, vanaf 2019 moeten die gelijk getrokken zijn.