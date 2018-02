Veghelse kok voert horecabrigade in Holland Heineken House aan

Tien professionals van Oseven, onderdeel van de Koninklijke Van den Boer Groep uit Veghel, reizen af naar Gangneun. Ze maken deel uit van een team van zo'n 130 personen. ,,In het Holland Heineken House zijn verschillende ruimtes waarin we de catering verzorgen", vertelt Danse die samen met collega Thomas Lukkenaar uit Den Bosch de horecabrigade aanvoert. ,,Thomas regelt de inkoop. Ik zit op de smaak. Het wordt keihard werken, maar het is zó leuk." Alle ingrediënten voor de gerechten worden ter plaatse gekocht. Er gaat, behoudens servies en wat keukengerei, niets vanuit Nederland naar Korea. ,,Ze hebben er eigenlijk alles. Het vlees voor de oer-Hollandse bitterballen kopen we ook daar in." Lachend: ,,We hebben de meesterbakker van Van Dobben bij ons, dus dat komt helemaal goed. "