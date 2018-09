Veghelse lichtte Action, Jumbo en Kruidvat op

Blauw Geel'38-aan­winst Van Aanholt weet weinig over Dongen

11:53 Jean-Claude van Aanholt is dit seizoen bij Blauw Geel'38 te bewonderen, nadat hij daarvoor bij Jong FC Den Bosch en in de jeugdopleiding van Vitesse actief was. Zondag speelt hij tegen Dongen.