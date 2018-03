Veghelse studenten winnen robot-finale in Florida en stomen door naar WK

Team Rembrandts (met Fontys-studenten uit Eindhoven, 11 leerlingen van het Zwijsen College in Veghel en 3 leerlingen van Heerbeeck College in Best) doet eind april zeker mee aan de Wereldkampioenschappen. Wereldwijd bouwden zesduizend teams in 6 weken tijd een robot.

Team Rembrandts doet met hun robot Metric in Amerika mee, omdat er in Europa geen competitie is. Dit jaar moest de robot blokken kunnen oppakken en die op twee hoogtes in weegschalen kunnen schieten. Studenten en leerlingen bereidden zich in een loods in Vorstenbosch voor op de wedstrijden.