Veghelse varkenshouder bestraft voor verwaarlozing dieren

Het Veghel van Mies Jonkers

7:02 VEGHEL - Noem hem gerust Mister Sinterklaasintocht, want dat geeft precies weer wat Mies Jonkers (83) is. Afgelopen weekend was hij voor de 48ste keer present, waarvan 22 edities als voorzitter van het Veghelse Sinterklaascomité. Mies werd in Zijtaart geboren, maar hij verhuisde in 1960 naar de Stationsstraat en begon er zijn schildersbedrijf. Hij werd vader, grootvader en overgrootvader. Toch kroop hij nimmer in de rol van Sint of Piet. Mies geniet meer op de achtergrond, van het kinderplezier tijdens de intocht. En hij is trots op die grote groep betrokken vrijwilligers die er altijd weer staat, weer of geen weer.