Veghelse Verspillingsfabriek maakt kans op prestigieuze Koning Willem I Plaquette

Hutten is de enige Brabander die genomineerd is voor de prestigieuze prijs. De nominatie krijgt hij omdat De Verspillingsfabriek volgens de jury beschikt over de kennis en expertise om voedselverspilling wereldwijd te lijf te gaan. Zo stond Hutten in maart nog in de schijnwerpers als hét gezicht van de maand tegen voedselverspilling. Op 28 mei hoort de ondernemer of hij de tweejaarlijkse prijs daadwerkelijk heeft gewonnen.