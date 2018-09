Vernieuwde Markt Veghel officieel geopend

Vrouwenka­ra­vaan maakt stop op Markt in Veghel

28 september VEGHEL - Veghel heeft geen lokale afdeling van de vereniging Vrouwen van Nu. Toch komt het provinciaal bestuur van deze organisatie die haar tachtigjarige jubileum viert, naar de mensen toe in Veghel en omgeving. Met een speciaal voor het feest gemaakt theaterprogramma De Vrouwenkaravaan, uitgevoerd in een mobiele theaterwagen. Die doet vijf gemeenten aan in Brabant en vandaag is de eerste voorstelling om 10.00 uur op de Markt in Veghel. Het kost niets en er wordt gezorgd voor een drankje en iets lekkers, 'want dat hoort bij een feest'.