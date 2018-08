Bijna uur vertraging na ongeluk op A50 bij Veghel, linkerrijstrook dicht

Brug naar Fioretti College mogelijk nog paar dagen afgesloten

20 augustus VEGHEL - Ga je voor het eerst naar school, is de weg er naar toe afgesloten. Niet heel handig natuurlijk. En dus stonden leerlingen die via Hezelaarstraat en de Druivelaar richting het Fioretti College in Veghel fietsten gisteren plotseling voor het afsluiting. En dat terwijl het voor sommige eerstejaars al lastig genoeg was om de weg naar hun nieuwe school te vinden.