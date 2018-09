Verzet tegen Roma-rijtjeshuizen bij villawijk Scheifelaar II

Doorslag

Slikken

In feite verdwijnt het woonwagenkampje dus ook, maar Pols is niet tevreden: ,,Vandaag de dag staan er weer meer toercaravans dan toegestaan is. Verder ligt het huisvuil opgestapeld en slingert overal vuil, zelfs in het maisveld. We hebben er weinig vertrouwen in dat de gemeente straks wel handhavend gaat optreden bij overlast." Op de vraag van Silvia Derks (PvdA) of rijtjeswoningen niet juist méér bij de wijk passen dan woonwagens, stelde hij: ,,Wij kiezen voor een woning in een wijk waarvan wij verwachten dat dat op een gegeven moment een wijk is waar een bepaald soort woningen komt te staan en daar passen geen sociale huurwoningen bij in mijn optiek." Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel): ,,We kunnen ons best voorstellen dat het even slikken is als blijkt dat die mensen daar blijven wonen, maar er bestaat in Nederland niet zoiets als het recht als je in een villa woont om verschoond te blijven van sociale woningbouw in de omgeving. Dat zou namelijk behoorlijk stupide zijn."