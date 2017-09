Vlammenzee op Poort in Veghel: auto vliegt spontaan in brand

VIDEO Be­vrij­dings­ker­mis bouwt op in Veghel

20:06 Veghel - De kermisexploitanten zijn begonnen aan de opbouw van de bevrijdingskermis op de Markt en in de Hoogstraat in Veghel. Vanaf vrijdag is er een boordevol programma. Bezoekers kunnen uiteraard volop gebruik maken van alle attracties, maar er is ook een vol programma rondom de herdenking van de bevrijding in september 1944, toen de geallieerden begonnen aan de operatie Market Garden.