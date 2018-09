Vondst asbest vertraagt sloop oude pand Heijzoo in Mariaheide

Willy van Mensvoort van sloopbedrijf Van Mensvoort uit Mariaheide: ,,Een gespecialiseerd bedrijf had al asbest verwijderd, maar toen we verder gingen met de sloop, kwamen we nóg meer asbest tegen. Onder andere in een tussenmuur die vroeger een buitenmuur was en op het dak van een aanbouw. Op zo'n moment moet je het zekere voor het onzekere nemen en alles weer stilleggen."