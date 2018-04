Voorlopig geen hulphond voor Veghelse veteraan met stressstoornis

Extra parkeervak­ken en een nieuwe speelvoor­zie­ning bij oude Don Bosco­school in Veghel

15:33 VEGHEL - B en W in Meierijstad hebben extra geld over voor de herinrichting van de openbare ruimte rond de voormalige Don Boscoschool in Veghel. Een deel van de verkoopopbrengst van de vroegere school wordt hiervoor ingezet. Hoe hoog het bedrag wordt is in dit stadium nog niet bekend.