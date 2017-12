Vrije Markt in Veghel is vrijdag per direct gesloten

Dit weekend geen vrijmarkt in het oude Gammapand op de Veghelse Noordkade, waar sinds begin oktober standhouders volgens de gemeente illegaal hun waren verkopen. ,,We werden vrijdagmorgen gebeld door de pandeigenaar, Harry Cox. Diens advocaat heeft laten weten dat de gemeente heeft gesommeerd het pand per direct te sluiten.''

,,Verder is ons gezegd dat de gemeente volgende week in spoedberaad treedt om zo mogelijk met een tijdelijke vergunning te komen. Daarna is te bezien of het nodig is, als er geen rek in het huidige bestemmingsplan zit, om naar een andere locatie te verhuizen. We hopen dan dat de gemeente ons hierbij wil helpen," aldus bestuurslid Ruud Smit.