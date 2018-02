Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Veghel; toestand is 'zeer ernstig'

Zon spelbreker voor spuiters schaatsbanen in de regio

13:11 BOEKEL/BOERDONK - ,,Klote." Gerard Krol heeft er geen ander woord voor. De hele nacht is de Boekelaar in de weer geweest met het opspuiten van een schaatsbaan in het centrum van zijn woonplaats. ,,Om half acht hadden we een prachtige ijsvloer. Toen ik rond de middag wakker werd was het alweer weg."