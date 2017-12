Warm welkom voor nieuwe burgemeester Kees van Rooij in Meierijstad

Stichting Rotary Veghel krijgt toch klein douceurtje voor opbouw Veghel on Ice op Markt

5 december VEGHEL - Meierijstad wil Stichting Rotary Veghel eenmalig een subsidie geven van 5000 euro voor het mogelijk maken van het evenement Veghel on Ice op de Markt. Dat heeft te maken met het feit dat de ijsbaan een paar jaar onderdak had aan de Noordkade, maar nu op de Markt in Veghel veel meer kosten moet maken voor het ijsevenement dat 7 december begint en tot 7 januari duurt.