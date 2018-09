Wat doet Agrifood Capital nou precies? Organisatie gaat het zelf uitleggen aan kritische raden

In Noordoost-Brabant is onvoldoende bekend wat Agrifood Capital precies doet. De organisatie wil hieraan iets doen. Ze zoekt de gemeenteraden op omdat die door de verkiezingen dit voorjaar vernieuwd zijn. Maar ook omdat de lokale politiek stevig klaagde over Agrifood Capital. Voornaamste kritiek: het is onduidelijk wat gemeenten terug krijgen voor de beschikbaar gestelde 3 euro per inwoner.