'We gaan de naam wel veranderen'

't Mirakel gaan runnen betekent voor hen namelijk ook terugkomen naar Nederland. Drie jaar lang hadden ze een bed & breakfast in Spanje, afgelopen winter liep het huurcontract af. Ze besloten te stoppen. ,,Het was heel mooi, maar we werkten ons kapot en de huur was hoog." Sindsdien verhuurden ze appartementen en waren ze zich aan het oriënteren wat ze nu zouden gaan doen. Denny: ,,Ik wou wel in Spanje blijven, ik werk hier bij de Spaanse vestiging van transportbedrijf Van Lankveld van mijn vader. Ook organiseren we motorvakanties naar Spanje. Imca had het in Spanje wat moeilijker, ze miste de sociale contacten in Nederland."