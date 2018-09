Wel of geen toeristenbelasting in Meierijstad? Dat is nog even de vraag

VEGHEL - Gaan toeristen in Meierijstad wel of geen toeristenbelasting betalen? Dat is nog even de vraag.

Nu is het nog zo dat toeristen in de voormalige gemeente Sint-Oedenrode 1,70 euro per nacht betalen en in de oude gemeente Veghel 1,54 euro. In de voormalige gemeente Schijndel bestaat geen toeristenbelasting. De gemeenteraad denkt verdeeld over het heffen van toeristenbelasting.

Het college van B en W heeft besloten het besluit over toeristenbelasting uit te stellen tot december. B en W willen voor die tijd nog eens in gesprek met belanghebbenden, zoals toeristische ondernemers en branche-organisaties. Een andere belangrijke reden is dat de toeristisch-recreatieve visie van de gemeente Meierijstad in november op de rol staat in de gemeenteraad.

Recron, de organisatie die de belangen behartigt van de bedrijven die werken in recreatie en toerisme, pleitte eerder al voor het afschaffen van toeristenbelasting in Meierijstad. Ook de horeca ziet graag dat deze taks tot het verleden behoort.