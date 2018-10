Werk aan N616 door Erp gaat pas na carnaval van start

ERP De reconstructie van de N616 door Erp is wéér vertraagd. De weg wordt nu op zijn vroegst begin 2019 aangepakt en onder andere van een nieuwe laag voorzien. Maar of er daarna minder overlast zal zijn, aanwonenden betwijfelen het.

De reconstructie van de N616, de drukke weg dwars door Erp, laat op zich wachten. Zou de weg eerst al in 2017 aangepakt worden, door allerlei redenen werd dat verplaatst naar eind 2018. En, naar nu blijkt, nu gaat het werk pas op zijn vroegst begin 2019 na de carnaval van start. De weg krijgt onder andere een nieuwe toplaag. Ook worden er voetpaden aangelegd en krijgt de weg fietssuggestiestroken.

Kuilen

Dagelijks rijden zo'n 10.000 tot 12.000 over de weg, die daar niet op berekend is. Dat verkeer, zeker de lange vrachtwagens, moet zich op sommige plekken echt door het dorp wurmen. Op enkele stukken staan de gevels nog geen meter van de weg. Aanwonenden klagen al jaren over overlast. Vier jaar geleden kreeg de weg nog geluidsarme klinkers, maar dat maakt volgens veel aanwonenden weinig verschil. En omdat er binnen vier jaar alweer kuilen in het wegdek zijn gekomen, hebben bewoners last van opspattend water. Ook zorgen die kuilen voor meer geluidshinder. Hub van de Wijdeven van actiegroep Hart voor Erp: ,,Wij pleiten al jaren voor een randweg. Dat is de enige manier om de overlast echt te verminderen.”

Gesprek met burgemeester

Donderdagavond spreekt Geert Kerkhof namens de actiegroep in tijdens een beeldvormende avond van de gemeente. Woensdag was er ook een gesprek met burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. Wijdeven: ,,We voelden ons wel gehoord. Nu is het afwachten of de raad iets voor ons wil doen.”

Quote Wij pleiten al jaren voor een randweg. Dat is de enige manier om de overlast echt te verminde­ren Huub van de Wijdeven, actiegroep Hart voor Erp

Dat het werk nu weer is uitgesteld, heeft onder andere te maken met de zoektocht naar een goede geluidsarme onderlaag, waarin niet zo snel kuilen in ontstaan. Verder moest de gemeente stukjes grond aankopen, omdat de weg inclusief trottoir breder wordt. Onder andere bij de oude tabakskerverij, een gemeentelijk monument. Verder, zo stelt de gemeente, ‘is er bij het ontwerpproces veel aandacht geweest voor de inbreng van en dialoog met belanghebbende inwoners, ondernemers en organisaties. (...) We hebben geconcludeerd dat het voorkomen van overlast en hinder en het bereikbaar houden van de kern en winkels voor bezoekers en leveranciers meer gewicht in de schaal legt dan aanvankelijk gedacht.’ Onder andere roerden winkeliers zich. Op de weg komt een parkeerverbod en zij vrezen dat dat klanten gaat kosten.