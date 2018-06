Wie wordt er nog onderwijzer? Veghelse Pabo-studenten willen ondanks hoge werkdruk graag voor de klas

Foto's Zon geeft extra gloed over de stoet met ga­la-gan­gers in Veghel

5 juni VEGHEL - Ronkende grote voertuigen en allerlei claxons klonken dinsdagavond door Veghel en ook meiden gilden het uit, want boven op dat mooie vrachtwagentje was het wel spannend als die een drempel over ging. Publiek genoot aan de kant en maakte talloze foto's van de ruim 300 fraai uitgedoste leerlingen die naar hun eindexamengala in de Afzakkerij op de Noordkade trokken.