Woonwagens aan Nederboekt in Veghel maken na planwijziging plaats voor woningen

De Roma-familie Westhiner die met zes gezinnen in de woonwagens aan de Neerboekt woont, gaf vorig jaar al aan blij te zijn met de échte woningen. Liever hadden ze chalets gehad, maar dat lukte niet. Op dit moment wonen ze aan de Nederboekt nog in redelijk primitieve omstandigheden. Zo is het in de winter erg koud in de woonwagens, ,, Als je de deur open doet, dan is ineens alle warmte weg. En om te douchen moeten we eerst naar buiten, naar het douchegebouwtje”, beschreef gezinshoofd Westhiner.