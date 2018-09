Ze verklaarden Stefan van de Ven voor gek, maar de aanhouder won

Stefan van de Ven (49) ziet zichzelf nog staan als jongetje, samen met zijn vader, opkijkend naar de torenhoge silo's van mengvoederfabriek CHV in de Veghelse haven. Samen mijmerden ze over wat je daar mee zou kunnen doen, je zou er appartementen in kunnen maken, die uitkijken over Veghel, zelfs helemaal richting Den Bosch. Jan van de Ven, directeur van het gelijknamige bouwbedrijf, kreeg in die jaren echter geen voet aan de grond bij Cehave. Hij stierf veertien jaar geleden. ,,Ons pa zou nou eens moeten weten'', zegt Stefan van de Ven. ,,Als je daar aan denkt, dan moet je toch gewoon janken.'' Eind volgend jaar denkt bouwbedrijf Van de Ven te kunnen starten met silo-hotel. Woonruimte in de silo's, zoals pa Van den Ven wilde! Daar waar ooit grondstoffen voor 50 verschillende soorten veevoer werden opgeslagen. Daar is nu een evenementenlocatie, theater, bioscoop, café en restaurant, supermarkt en delicatessenstraat, atelier, jongerencentrum en muziekschool.