Zijtaart gaat met kampioenschap voor grotere rijhal

Een terrein van maar liefst 20 hectare, met 20 dressuur-ringen, een spring-arena, 1000 ruiters en amazones per dag met hun paarden en pony's en 12.000 bezoekers. Die allemaal met auto's, trailers en vrachtwagens naar Zijtaart komen. Het organiseren van de Brabantse Kampioenschappen outdoor is een gigantische klus voor de stichting Ruitersport Zijtaart, een club die slechts honderd leden telt. En dan is het ook nog midden in de zomervakantie. Voor het evenement op 20 en 21 juli zijn minimaal 200 vrijwilligers nodig, en het grootste deel van het 1700 inwoners tellende dorp is tegen die tijd op vakantie. ,,Toch zijn er ook die speciaal hiervoor thuisblijven of hun vakantie aanpassen”, weet Loes van Asseldonk van de Zijtaartse rijvereniging. ,,Ze vinden het gewoon hartstikke leuk om mee te helpen. We zijn maar een klein cluppie, maar de paardensport leeft erg in Zijtaart.”