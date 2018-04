Zitmaaiers en gereedschap gestolen uit schuren in buitengebied Erp en Zijtaart

Nieuwe weg tussen N279 en be­drij­ven­ter­rei­nen Veghel-West pilotproject voor duurzaamheid

12:30 VEGHEL - Het besluit over de beoogde nieuwe verbindingsweg tussen de N279 en de bedrijventerreinen in Veghel-West valt in het najaar 2019. Het gemeentebestuur van Meierijstad merkt het project aan als pilotproject 'Duurzaamheid'.