Zon geeft extra gloed over de stoet met gala-gangers in Veghel

Het was niet alleen rijden, maar ook veel wachten. Ook voor de belangstellenden, die vooral op de Markt en bij de Noordkade zelf naar de opvallende stoet stonden te kijken. Van legervoertuigen tot skelters. Waren het vooral vaders die hun kroost wegbrachten, Lola Pruijssers (18) zat zelf achter het stuur. "Janne Ketelaars en ik rijden zelf in 2 gehuurde jeeps, want anders pasten we er met z'n achten niet in. Het gaat zelfs met mijn hoge hakken best gemakkelijk, want het is een elektrische jeep."