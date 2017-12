2017 in tien video's: brand in Etenstijd, Koningsdag en de stakingen bij Unox

Koningsdag in Tilburg, stakingen bij Unox in Oss en een nieuwe attractie van de Efteling. 2017 was een bomvol nieuwsjaar in Brabant. Hierbij het jaar 2017 in 10 video's!

Pony's dwalen door gemeentehuis van Tilburg

De gemeente Tilburg is in mei begonnen met het afbreken van illegale schuurtjes en stallen aan de Lage Wal net buiten de stad. Mark van der Made stond om 15.15 uur met zijn twee pony's in het gemeentehuis in Tilburg. ,,Ik heb nu geen stal meer, dan moet de gemeente mijn pony's maar onderdak bieden."

Sandra uit Boer Zoekt Vrouw wordt bedreigd

Sandra Koningstein (51) uit Den Bosch ontvangt sinds het einde van het meest recente seizoen van Boer Zoekt Vrouw verontrustende berichten aan haar adres. Zo wordt ze door kijkers 'een schande voor Brabant' genoemd. Daar schrikt ze flink van.

Brand Etenstijd

Restaurant Etenstijd in Tilburg is in mei in vlammen opgegaan nadat er een grote, uitslaande brand ontstond. Drie mensen hadden ademhalingsproblemen, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand zwakte de dag erna af, maar doordat het 'afbrandscenario' werd afgekondigd, laaide het vuur weer op.

Koningsdag in Tilburg

,,Jullie zijn boven jezelf uitgestegen", zei koning Willem-Alexander op het podium voor een bomvol Piusplein. Tilburg heeft genoten van het koninklijk bezoek en het bezoek heeft genoten van de stad en de mensen.

Efteling opent nieuwe attractie Symbolica

Het was 'Ren je rot' toen de poorten van De Efteling op 1 juli open gingen. Iedereen wilde als eerste in de nieuwe attractie Symbolica. Deze bezoekers waren wél op tijd en mochten als één van de eersten de attractie uitproberen.

Boeren protesteren bij Provinciale Staten

Honderden mensen verzamelden zich op 7 juli voor het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren voor of tegen het plan om de veehouderij snel milieuvriendelijker te maken. Brabantse boeren zijn fel tegenstander. Veel van hen gaan het financieel niet redden als het plan doorgaat. Milieu-activisten daarentegen hopen dat de provincie het plan snel uitvoert.

Prinses Beatrix opent tentoonstelling museum De Pont

In het bijzijn van Prinses Beatrix is op 19 september de 6,5 meter hoge sculptuur 'Sky Mirror' van de Britse kunstenaar Anish Kapoor overhandigd aan museum De Pont in Tilburg. Hendrik Driessen, directeur van De Pont, is in aanloop naar de onthulling benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Unox staakt in Oss

Een slordige tweehonderd medewerkers van de Osse Unox-fabriek lopen in november in een lange stoet naar het centrum van de stad. Met de stakingsmars protesteren ze tegen de arbeidsvoorwaarden onder hun nieuwe baas Zwanenberg, dat de fabriek volgend jaar overneemt van Unilever.

Den Bosch loopt vol voor Margriet Winterfair

Hoewel de Margriet Winterfair in de Brabant Hallen over meer vierkante meters beschikt ten opzichte van de Jaarbeurs in Utrecht is de beleving dat het drukker én sfeervoller is.

Sneeuw teistert Brabant

In december is in de gehele provincie code rood van kracht. Brabant wordt geteisterd door sneeuw. Het leverde een hoop vertragingen op, maar ook een hoop mooie plaatjes.