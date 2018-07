Kippenvel: Siep en Eeke uit Schaijk lopen Vierdaagse in plaats van doodzieke vader

‘Griekse lijfwach­ten’ vinden olympisch vuur terug in Vierdaagse

14:39 NIJMEGEN – Een koddig gezicht. Twee mannen, in de officiële kledij die lijfwachten van de Griekse president dragen, sjouwen met enorme vlaggen van dat land over de Via Gladiola naar de Vierdaagse-finish. Kokend heet, maar veertigkilometerlopers Kostas Hatzis (60) en Leonidas Rousakakis (57) hebben het er graag voor over. ,,Om te laten zien hoe fantastisch het is dat je hier de sfeer van de oude Griekse Olympische Spelen nog vindt.’’