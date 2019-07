Live| De Vierdaagse is van start, dag 1 leidt door de Betuwe en Arnhem-Zuid

Joop (62) en Ruud (55) stappen tot 's nachts én lopen de Vierdaagse: ‘Lukt makkelijk’

15 juli NIJMEGEN - Een Vierdaagse lopen én hard feesten: het is voor de meeste wandelaars geen goede combinatie. Toch zijn deelnemers Ruud Leermakers (55) en Joop van de Geijn (62) maandagavond nog tot in de late uren in de stad te vinden. ,,Dat lukt wel, joh. Ik loop op alcohol”, zegt Leermakers met een lach.