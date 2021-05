Samenvatting | Willem klopt ADO en heeft op slotdag directe handhaving in eigen hand

Willem II ontloopt recht­streek­se degradatie na zege, play-offgevecht blijft ongekend spannend

17:19 Willem II heeft donderdag gedaan wat het moest doen in de strijd tegen degradatie. De Tilburgers wonnen in een curieus duel ruim met 1-4 bij ADO Den Haag, dat nu (net als VVV-Venlo) officieel en rechtstreeks gedegradeerd is. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic moet nu nog wel vol aan de bak om de play-offs te ontlopen.