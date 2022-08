Alle deelnemers aan de Ronde van Spanje zijn bekend, bekijk hier de selecties

Volgende doel Fabio Jakobsen na ellende en euforie: ‘Dat hij in de Tour van 2022 kan winnen’

Fabio Jakobsen moest in rit vijf van de Ronde van Spanje Jasper Philipsen voor zich dulden. Een nieuwe ritzege in een grote ronde zat er een dag na de vorige niet in. Maar dat die volgende overwinning snel komt, daar lijkt niemand meer aan te twijfelen.

19 augustus