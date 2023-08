Andreas Kron draagt zege in verregende Vuelta-rit op aan overleden ploeggenoot, schaafwonden bij Primoz Roglic na val

Zeeman looft beslissing organisatie: ‘Wijs en moedig’

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, was blij met de keuze van de organisatie om de tijden voor de strijd om de rode trui aan te passen. ,,De organisatie verdient een compliment dat ze de tijd voor het algemeen klassement op negen kilometer van de aankomst hebben vastgelegd. Dat was een wijs en moedig besluit”, aldus Zeeman. ,,Jammer genoeg begon het onderweg weer te regenen en was het ongelooflijk glad op de wegen, met name bij de rotondes. In de toekomst zullen we moeten nadenken hoe we dat beter kunnen aanpakken.”



Het valt Zeeman op dat de renners steeds meer invloed krijgen bij beslissingen van de organisatie. ,,We komen op een punt dat de sporters begrijpen dat ze een stem hebben om beslissingen te nemen die ten gunste zijn van hun gezondheid. Als de kans op valpartijen zo groot is, vind ik het goed dat ze in actie komen. We zullen het uiteindelijk samen moeten doen.”



Na twee regenachtige etappes rond Barcelona hebben Jumbo-Visma-kopmannen Roglic en Vingegaard een achterstand van 26 seconden op titelverdediger Remco Evenepoel. De Belg wordt gezien als de grootste concurrent voor het Jumbo-blok. ,,Natuurlijk is het jammer dat we 26 seconden achter staan op Remco Evenepoel, maar er komen nog heel wat etappes aan”, aldus Zeeman. ,,Ik ben erg optimistisch en verwacht een mooie strijd de komende weken.”