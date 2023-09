Nog twee zware bergritten scheiden Jumbo-Visma van unieke trilogie

Mads Pedersen maakt favorieten­rol waar en sprint naar derde etappezege in de Vuelta

Mads Pedersen heeft de negentiende etappe in de Vuelta met start en finish in Talavera de la Reina gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton was hij veruit de sterkste en boekte hij alweer zijn derde ritoverwinning.